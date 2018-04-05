حصص البنوك الممولة لقرض "كيما أسوان" بإجمالي 7 مليارات جنيه

كتب - مصطفى عيد:

قال شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، إن حصة مصرفه من التمويل الذي تم توقيعه اليوم الخميس، بين تحالف من 6 بنوك مع شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، يصل غلى 2.1 مليار جنيه.

وأضاف رياض في بيان، أن حصص البنوك الأخرى في التمويل البالغ ما يعادل 7 مليارات جنيه تشمل 2.1 مليار جنيه من البنك العربي الأفريقي، و1.5 مليار جنيه من بنك مصر، و900 مليون جنيه من بنك القاهرة، و350 مليون جنيه من بنك بلوم مصر، و50 مليون جنيه من البنك العقاري المصري.

ويهدف التمويل إلى تمويل 62% من تكلفة إنشاء مصنع جديد بأسوان لإنتاج 1200 طن أمونيا يوميا كسلعة وسيطة، و1575 طن من اليوريا يوميا كإنتاج تام فيما يعرف بمشروع "كيما 2"، وذلك باستخدام تكنولوجيا الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات بقيمة 11.6 مليار جنيه.

ولجأت "كيما" للاقتراض من التحالف البنكي لاستكمال المشروع نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، وعدم قدرتها على تمويله ذاتيا.

وقال عيد الحوت رئيس شركة كيما، خلال توقيع اليوم، إن المشروع يهدف لتعظيم توفير الطاقة حيث يوفر ما يقرب من 3 مليارات جنيه هي تكلفة الكهرباء المستخدمة في إنتاج المصنع.

وأضاف أن المصنع الجديد متوافق مع البيئة بعد تحويله للعمل بالغاز الطبيعي و"هذا هو الغرض الرئيسي من التطوير".