بنوك من بينها الأهلي ترفع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع في الصباح.

ورفع بنك كريدي أجريكول مصر سعر العملة الأمريكية إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع في الصباح.

وصعد سعر الدولار في بنك البركة إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع في الصباح.

بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك مصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا أيضا في بنكي القاهرة وقناة السويس عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.