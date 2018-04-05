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بنك القاهرة يستهدف 2 مليار جنيه أرباحا خلال 2018

05:00 م الخميس 05 أبريل 2018
بنك القاهرة يستهدف 2 مليار جنيه أرباحا خلال 2018

كتبت- منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يستهدف تحقيق أكثر من 2 مليار جنيه أرباح في نهاية العام الجاري.

جاء ذلك علي هامش توقيع عقد تمويل مصنع كيما أسوان مع تحالف بنكي اليوم الخميس.

وأشار فايد إلى أن البنك سيعلن عن أرباح العام الماضى بعد اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضح أن البنك يضع خطة خماسية تستهدف تعظيم أعماله في جميع القطاعات المختلفة.

وذكر أن البنك يعتزم إعادة هيكلة فرعه في كمبالا بهدف التوسع في الدول الأفريقية وزيادة التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول.

وأكد أن البنك يعمل حاليا على تطوير أعماله حتى يصبح جاهزا للطرح في البورصة في أي وقت.

ويعد بنك القاهرة أحد 3 بنوك أعلن عمرو الجارحي أسمائها ضمن 23 شركة وبنكا من المقرر طرحها في البورصة في المرحلة الأولى ببرنامج الطروحات الحكومية.

ووافقت البورصة المصرية على قيد أسهم بنك القاهرة فيها خلال فبراير 2017، ولكن تم تأجيل طرح حصص من البنك أكثر من مرة.

وأعلن الجارحي في الثامن عشر من مارس اعتزام الحكومة طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.

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