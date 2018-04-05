الحبوب ومنتجات الألبان ترفع أسعار الأغذية العالمية 1.1% في مارس

القاهرة - وكالات:

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت في مارس الماضي مقارنة مع شهر فبراير، بدعم من زيادة أسعار الحبوب ومنتجات الألبان، بحسب وكالة رويترز.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 172.8 نقطة الشهر الماضي بارتفاع 1.1% عن فبراير.

وذكرت الفاو أن أسعار الأغذية في الأسواق العالمية ارتفعت 0.7% في مارس على أساس سنوي.

وقالت المنظمة في بيان "طغى ارتفاع أسعار الذرة والقمح ومعظم منتجات الألبان على الانخفاض في أسعار السكر ومعظم الزيوت النباتية".

وأضافت أن إنتاج الحبوب العالمي بلغ 2.646 مليار طن في عام 2017 بزيادة 33 مليون طن عن 2016، لكنها توقعت أن يتراجع إنتاج الذرة والقمح في 2018 "استنادا إلى تنبؤات مبكرة".

وتوقعت الفاو أن يصل إنتاج القمح إلى 750 مليون طن في 2018، بما يقل نحو 1% عن المستوي شبه القياسي في 2017.