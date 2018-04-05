الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي وسط مخاوف بشأن سعر الفائدة

القاهرة - وكالات:

تراجعت الليرة التركية لمستوى قياسي منخفض مقابل الدولار اليوم الخميس بفعل تجدد مخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على مواجهة التضخم بعد تقرير ذكر أن الرئيس رجب طيب إردوغان كثف انتقاده للسياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.



ووفقا للوكالة، انخفضت الليرة بنحو 6% مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي لتسجل رابع أسوأ أداء بين 26 عملة في الأسواق الناشئة.



وقالت رويترز، إن المستثمرين شعروا بالقلق من التضخم الذي سجل معدلا في خانة العشرات والإجراءات التي يرونها غير كافية على صعيد السياسات والشكوك التي تكتنف مصير نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك أكبر مسؤول عن السياسات الاقتصادية.



وقال تقرير في صحيفة حريت، اليوم، إن إردوغان انتقد رفع سعر الفائدة في الآونة الأخيرة خلال اجتماع مغلق لحزبه العدالة والتنمية الحاكم في الأسبوع الحالي.



وهبطت الليرة إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 4.0430 ليرة للدولار. وبحلول الساعة 10:42 بتوقيت جرينتش، بلغت العملة التركية 4.0320 ليرة للدولار لتسجل انخفاضا بنحو 0.9%.



وذكرت صحيفة حريت أن هناك تكهنات في أنقرة بأن شيمشك قدم استقالته إلى رئيس الوزراء بن علي يلدريم الذي رفعها بدوره إلى إردوغان، بحسب الوكالة.



لكن إبراهيم كالين المتحدث باسم إردوغان قال إنها مجرد مزاعم وليس لديه معلومات عن هذا الموضوع، نافيا صحة وجود خلافات داخل الفريق الاقتصادي.



وتراجعت العملة التركية مقابل اليورو إلى 4.9478 ليرة لليورو، لكنها لا تزال قريبة من المستوى القياسي المتدني الذي سجلته الشهر الماضي عند 4.9728 ليرة.