بنك الإسكندرية يوقع اتفاقية مع البريد الأردني لتيسير إرسال الحوالات لمصر

كتب - مصطفى عيد:

قال بنك الإسكندرية، في بيان اليوم الخميس، إنه وقع أمس الأربعاء اتفاقية تعاون بعمان مع شركة البريد الأردني لدعم وتيسير إرسال الحوالات إلى مصر.

وحضر التوقيع مجد شويكة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام بالأردن، وطارق عادل سفير مصر بالأردن، ومحمد محمود القنصل المصري، وخالد ذيب اللحام مدير عام شركة البريد الأردني، ودانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، وشريف لقمان، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالبنك.

وبحسب البيان، يهدف هذا التعاون الجديد إلى تسهيل خدمات تحويل الأموال للمصريين المقيمين بالأردن، عن طريق تمكينهم من الاعتماد على شبكة فروع شركة البريد الأردني والبالغ عددها 300 فرع منتشرة بكافة أنحاء الأردن.

كما ستتيح الاتفاقية للعملاء الجدد الاستفادة من الخدمة المصرفية التي يتيحها بنك الإسكندرية عبر شبكة فروعه والتي تصل إلى أكثر من 170 فرعا.

وقال دانتي كامبيوني: "تهدف الاتفاقية إلى توفير الدعم من بنك الاسكندرية للمصريين العاملين بالأردن، من خلال توسيع شبكة المراسلين في المملكة والتي تتميز بتواجد قوي بالفعل وذلك بفضل علاقات التعاون مع كبرى شركات الصرافة العاملة بالسوق الأردنية، والتي تمتد لأكثر من عشرين عاما".

وقال خالد ذيب اللحام مدير عام شركة البريد الأردني: "إن الإتفاقية جاءت انسجاما مع رؤية شركة البريد الأردني والخطة الاستراتيجية للشركة للأعوام 2017 - 2019 في تقديم الحلول المبتكرة لخدمة المواطنين والمقيمين في الأردن ومصر لتوفير الخدمات المالية الفورية".

وذكر بنك الإسكندرية أنه "يسعى لتقديم العديد من المنتجات المصرفية المصممة خصيصا لتشجيع مرسلي ومستقبلي الحوالات على استثمار مدخراتهم في مصر من خلال أوعية ادخارية بالعملة المحلية والأجنبية والتي تتميز بعوائد تنافسية".