"مصر الخير" تخطط لإطلاق 5 صناديق استثمارية خيرية

كتب- مصطفى عيد:

قالت مؤسسة مصر الخير، في بيان اليوم الخميس، إنها تخطط لإطلاق خمسة صناديق استثمارية خيرية لتمويل مجالات المؤسسة الرئيسية لتنمية الإنسان المصري عن طريق مشروعات تحميه من الفقر، ودعم التعليم وسد منابع الأمية ونشر الثقافة، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز صحة المواطن المصري، والتشجيع على العلم والتطوير والابتكار.

وأضافت أن "التخطيط لإطلاق هذه الصناديق يتم التعاون مع مجموعة مباشر لما لها من خبرة وباع طويل في القطاع المالي غير المصرفي".

وأعلن علي جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة خلال مؤتمر صحفي اليوم، خطة المؤسسة لإطلاق هذه الصناديق، بحضور غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد فريد رئيس البورصة، حيث افتتاح جمعة جلسة البورصة المصرية احتفالا بيوم الطفل المصري، بحسب البيان.

وتهدف مؤسسة مصر الخير منذ إنشائها عام 2007 إلى دعم وتنمية المجتمع المصري، "والاستمرار بالعمل لـ 500 عام على أقل تقدير في إطار من العمل المؤسسي والرؤية المستقبلية طويلة الأمد"، وفقا للبيان.

وقالت المؤسسة إنه "تحتم عليها أن تنوع من مصادر تمويلها، بل وتخرج عن المألوف في طرق تمويل المؤسسات الخيرية والتنموية في الشرق الأوسط ضاربة بذلك المثل كونها المؤسسة التنموية الأولى في مصر التي تخطط لإطلاق هذا النوع من الصناديق في هذه المجالات وفي إطار خطة موحدة".