وزبر قطاع الأعمال: ندرس نقل مصنع القومية للأسمنت إلى المنيا

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوي، إن الوزارة تدرس نقل مصنع القومية للأسمنت بحلوان إلى محافظة المنيا.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش توقيع عقد تمويل شركة كيما أسوان، اليوم الخميس، أن الوزارة تدرس نقل المصنع إلى محافظة المنيا على أرض بمساحة تبلغ حوالي مليون متر مربع.

ووفقا لبدوي فإن الوزارة تواصلت مع محافظة المنيا وتم تحديد أرض بالظهير الصحراوي بالمحافظة، وقال "ندرس الاتفاق عليها".

وتابع الوزير أن دراسة نقل المصنع لا تزال قائمة بما في ذلك مصادر التمويل من خلال زيادة رأس مال الشركة أو استغلال بعض الأصول التابعة للشركة أو الشركات الشقيقة.

وبحسب مصدر من الشركة تحدث لمصراوي سابقا، فإن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أسندت دراسة نقل مصنع القومية للأسمنت، من موقعه الحالي في حلون، إلى كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كان مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، كلف مجلس إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد دراسة تفصيلية خلال شهر، حول جدوى نقل مصانعها خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة.