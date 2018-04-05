بدون تذاكر الطيران.. أسعار حج الجمعيات ترتفع 10% بسبب إصلاحات السعودية

كتبت- ياسمين سليم:

تشهد أسعار حج الجمعيات هذا العام، ارتفاعا بنسبة بين 5 إلى 10%، حسبما أعلنت وزارة التضمان الاجتماعي اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي لإجراء قرعة حج الجمعيات لهذا العام.

"ارتفاع الأسعار هذا العام، جاء بسبب تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والسلع بداية من العام الجاري"، وفقا لما قاله أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، خلال المؤتمر.

ومع بداية العام الجاري، بدأت السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الخدمات والسلع، فضلا عن رفع أسعار الطاقة.

وأعلنت وزارة التضامن أسعار برامج الحج الأربعة التي تنفذها غير شاملة ثمن تذكرة الطيران، ويشمل السعر كافة الخدمات والوجبات التي تقدم للحاج.

واعتادت الوزارة الإعلان عن أسعار البرامج شاملة تذكرة الطيران، إلا أنها أعلنت في بيان صحفي في فبراير الماضي، إن الأسعار لن تكون شاملة ثمن التذكرة، وأن شركة مصر الطيران، حددت سابقا ثمن التذكرة بـ 12.1 ألف جنيه.

وجاءت أسعار برامج حج الجمعيات كالأتي:

· المستوى الأول للفنادق 5 نجوم بساحة الحرم بسعر 84.8 ألف جنيه بزيادة قدرها 10%.

· المستوى الثاني للفنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بسعر 70.6 ألف جنيه بنسبة زيادة 8%.

· المستوى الثالث (الاقتصادي) للفنادق 3 نجوم بالمنطقة الاقتصادية بسعر 64.4 ألف جنيه بزيادة قدرها 5%.

· المستوى الرابع (الاقتصادي) بفنادق مصنفة تبعد عن الحرم بحوالي 300 متر بالمنطقة المركزية بسعر 51.5 ألف جنيه بزيادة قدرها 5%.

وبعد إضافة ثمن تذكرة الطيران المحدد سابقا، تظُهر الأرقام ارتفاع أسعار برامج حج الجمعيات بنسب أكبر، مقارنة بأسعار العام الماضي.

وكانت أسعار برامج الحج قد شهدت ارتفاعا العام الماضي بلغ متوسطه حوالي 85٪‏‏، بسبب ارتفاع الريال السعودي وتذاكر الطيران، بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

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إنفوجرافيك- أسعار برامج حج الجميعات خلال العام الجاري