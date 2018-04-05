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المركزي: الأحد والإثنين إجازة في البنوك بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

02:18 م الخميس 05 أبريل 2018
المركزي: الأحد والإثنين إجازة في البنوك بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

البنك المركزى

كتب- مصطفى عيد:

أعلن البنك المركزي أن يومي الأحد والإثنين المقبلين إجازة بالقطاع المصرفي بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.

وقال البنك في بيان اليوم الخميس، "بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين 8 و9 أبريل 2018".

وأضاف أن البنوك سوف تستأنف عملها صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018.

وكانت إدارة البورصة المصرية، أعلنت أول أمس الثلاثاء، تعطيل العمل بالسوق يومي الأحد والإثنين المقبلين لنفس المناسبة، على أن تستأنف نشاطها اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

البنك المركزي عيد القيامة شم النس البنوك البورصة

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