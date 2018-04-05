أورنج توقع عقد قرض بقيمة 7 مليارات جنيه مع 8 بنوك

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة أورنج مصر للاتصالات، في بيان للبورصة، إنها وقعت اليوم الخميس عقد قرض مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه مع تحالف يضم 8 بنوك وذلك لمدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إبرامه.

وأضافت الشركة أن عقد القرض يتضمن فترة سماح مدتها سنتان، ويتم سداده خلال الخمس سنوات التالية لفترة السماح.

وكان مصراوي، نشر في وقت سابق من اليوم إن التحالف المصرفي وافق أمس على القرض.

وذكرت أورنج في بيانها أن القرض سيستخدم في مواصلة تمويل التوسعات الرأسمالة اللازمة للشركة لاستمرار تحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة المشتركين، كما سيسهم في إعادة تمويل القروض المشتركة الحالية للشركة والتي تبلغ 4.3 مليار جنيه.

ويضم التحالف البنكي بنوك التجاري الدولي، والأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، وإتش إس بي سي، والإمارات دبي الوطني، وكريدي أجريكول، والتجاري وفا بنك.

وأجرت الشركة في يناير الماضي، زيادة قوية في رأسمالها المدفوع، ليصل إلى 16.3 مليار جنيه، بدلا من مليار، كما رفعت رأس المال المرخص إلى 20 مليار جنيه.

وتعمل الشركة على تحديث شبكة الجيل الرابع، كما وقعت في فبراير الماضي، اتفاقا مع الشركة المصرية للاتصالات، تستخدم بموجبه أورنج داتا شبكة خدمات الإنترنت الثابتة للمصرية للاتصالات.

وتتوزع حصص البنوك في القرض كالتالي: 1.7 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي، و1.7 مليار جنيه للأهلي المصري، و1.7 مليار لبنك مصر، و700 مليون جنيه لبنك الإسكندرية، و600 مليون جنيه لبنك اتش اس بي سي، و200 مليون جنيه لبنك الإمارات دبي الوطني، و200 مليون للتجاري وفا مصر، و200 مليون لكريدي أجريكول، بحسب ما ذكره المصدر لمصراوي.

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