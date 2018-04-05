كيف تعرف أنك أصيبت بالتسمم؟. نصائح وإرشادات سلامة الغذاء في شم النسيم

كتبت- إيمان منصور:

قدمت هيئة سلامة الغذاء عدة نصائح وإرشادات للمواطنين عند شراء أو تخزين أو تحضير الأغذية التي تقدم في يوم شم النسيم، الإثنين المقبل.

وشملت نصائح الهيئة، شراء وطهي وتخزين الأطعمة التي يتناولها المواطنين في هذه المناسبة ومنها البيض والأسماك بأنواعها المملحة والمدخنة والطازجة، وفقا لبيان صحفي من الهيئة اليوم الخميس.

البيض:

تنصح الهيئة عند شراء البيض أن يكون محفوظاً في الثلاجات ونظيفاً وغير مكسور أو به شقوق، وذو قشرة سميكة وصافية اللون.

ويراعى عند التخزين، تنظيفه جيدا بالماء وتجفيفه قبل وضعه في الثلاجة، حيث توضع البيضة على طرفها المدبب حتى لا يختلط الصفار بالبياض.

وتنصح الهيئة بحفظ البيض في درجة حرارة 5 درجات مئوية أو أقل، واستهلاكه في غضون 3 أسابيع على الأكثر أو طبقا لتاريخ الصلاحية المدون على الكرتونة، مع مراعاة طهيه في درجة حرارة لا تقل عن 73 درجة مئوية.

وتحذر الهيئة من ترك البيض المطهي، في درجات حرارة بين 5-57 درجة مئوية أكثر من 4 ساعات حتى لا تتكاثر البكتريا، مع ضرورة إعادة تسخينه جيدا عند الحاجة.

وقالت الهيئة إن هناك منتجات يمكن للمستهلك استخدامها لتلوين البيض بطريقة طبيعية مثل (الكركديه، والبنجر، وقشر البصل، والبقدونس، والشاي)

ثانيا الأسماك بأنواعها، المدخنة والمملحة والطازجة:

تنصح الهيئة بأن يكون شراء الأسماك من مصدر موثوق، والتأكد من سلامتها، كأساس واحد للشراء، فيما تقدم الهيئة نصائح يجب الالتزام بها عند الشراء كل نوع على حدى.

الرنجة:

يجب فحصها ظاهريا، والتأكد من أن جلدها متماسك ولا يوجد به أي تسلخات وخالي من الثنايا وبراق ورائحته طيبة، كما أن لونها طبيعي، حيث يجب اختباره بعدم التصاق اللون على الأيدي عند الملامسة، فضلا عن التأكد من تاريخ الصلاحية.

وتنصح الهيئة بتخزين الرنجة في الثلاجة بدرجة حرارة لا تقل عن 5 درجات مئوية أو أقل، مع عدم ترك بقايا الأكل خارج الثلاجة.

الأسماك المملحة

توصي الهيئة بأن يكون لون الأسماك المملحة اللون طبيعيا وبراقا ولامعا، على أن يكون الجلد سليم وأنسجة اللحم متماسكة، وأن تكون الرائحة طبيعية ومقبولة.

الأسماك الطازجة:

تنصح الهيئة بالتأكد من نظافة الخياشيم عند شراء السمك الطازج، وأن تكون السمكة ذات عينان براقتان وليس لها رائحة، ما عدا في بعض الأصناف يكون لها رائحة مميزة للصنف مثل (السردين).

وتوصي الهيئة أن تكون قشور الأسماك الطازجة صلبة، ويكون الجسم والجلد متماسكان وعند الضغط على جسم السمكة بالإبهام لا تتهتك ولا ينسلخ الجلد وعند رفع الابهام لا يترك أي أثر.

كما توصي بتخزين الأسماك في الثلاجة أو الفريزر، مع مراعاة أهمية غسل الأيدي والأدوات والمعدات وأسطح العمل بالماء الساخن والصابون قبل وبعد ملامسة الأسماك النيئة.

وتنصح الهيئة بطهي الأسماك في درجة حرارة لا تقل عن 68 درجة مئوية، وعدم تركه في درجات الحرارة الخطرة بين 5-57 درجة مئوية أكثر من 4 ساعات.

كيف تعرف أنك مصاب بالتسمم؟

وقالت الهيئة إن هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى حدوث تسمم نتيجة تناول هذه الأسماك.

"إذا أحسست بزغللة في العين، وصعوبة في البلغ بعد تناول الأسماك المملحة، يجب التوجه إلى أقرب مستشفى فورًا، لأن ربما تكون قد تعرضت للإصابة بالتسمم الممباري نتيجة تناول أسماك ملوثة بميكروب الكلوستريديم، وقد تتطور هذه الأعراض إلى حدوث شلل في عضلات الجهاز التنفسي والوفاة".