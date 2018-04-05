الجمارك تضبط 22 محاولة تهريب بمختلف منافذ الجمهورية

كتب - مصطفى عيد:

قالت وزارة المالية في بيان اليوم الخميس، إن مصلحة الجمارك ضبطت 22 محاولة تهريب مؤخرا بمختلف المنافذ الجمركية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة أن عمرو الجارحي وزير المالية تلقى تقريرا مفصلا من المصلحة عن هذه الضبطيات، حيث تمكنت جمارك الإسكندرية من ضبط محاولة تلاعب وتزوير مستندات جمركية، لتهريب كمية من الأرز المصري المحظور تصديره داخل 4 حاويات.

كما ضبطت جمارك قرية البضائع محاولة تهريب 26 ساعات مزودة بكاميرات تنصت وتجسس ذات دقة عالية، ومزودة بكارت ميموري قادمة من الخارج.

وقال التقرير إن جمارك مطار القاهرة تمكنت من ضبط 3 محاولات تهريب لكمية من الأدوية البشرية، والأقراص المخدرة، ومشغولات ذهبية بوزن كيلوجرام.

وأضاف أن جمارك الطرود البريدية تمكنت من إفشال محاولة تهريب كمية من خيار البحر المجفف المحظور تصديره، وتم تقدير التعويض المستحق بمبلغ 420 ألف جنيه.

وذكر التقرير أن جمارك أرقين تمكنت من ضبط محاولة تهريب 4 سبائك ذهبية بوزن حوالى 440 جرام بالمخالفة للقوانين، مع أحد الركاب القادمين من إحدى الدول العربية.

كما ضبطت جمارك مطار أسيوط طائرة تجسس مزودة بكاميرا دقيقة ذات تقنية عالية، مع أحد الركاب القادمين من الخارج.

وأوضح التقرير أن جمارك مطار الأقصر ضبطت 7 زجاجات مشروبات كحولية، و5 هواتف محمولة مع أحد الركاب القادمين من الخارج، وقدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 60 ألف جنيه، حيث طلب الراكب التصالح، وسدد التعويض الجمركي المستحق والتنازل عن المضبوطات.

فيما تمكنت جمارك سفاجا من ضبط محاولتي تهريب 15 هاتفا محمولا، و720 قطعة مستحضرات تجميل، و85 عدسة لاستقبال الإشارة من الأقمار الصناعية، و20 لتر كرياتين للشعر، وبلغت التعويضات المستحقة 748 ألف جنيه، بحسب البيان.

وضبطت جمارك ميناء نويبع 3 محاولات تهريب لكمية من النقد المصري وقطع غيار السيارات، حيث تم العثور على مبلغ 30 ألف جنيه مع أحد الركاب، بالإضافة إلى ضبط ١٩٢ قطعة وقطع غيار سيارات، وجهاز ميكسر إيطالي، و2 إطار سيارة، وقدرت قيمة المضبوطات بمبلغ 304 آلاف جنيه.

وأشار التقرير إلى أن مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تمكنت من تحرير محضر تهرب جمركي لإحدى الشركات التي قامت بتبديد كمية من الأقمشة، وبتوجه لجنة الجمارك إلى مقر الشركة، تبين وجود عجز مقداره 650 طن أقمشة، وبلغت الرسوم الجمركية والضرائب والتعويضات 24.5 مليون جنيه،

وأوضح التقرير أن صاحب هذه الشركة تقدم بطلب للتصالح وسدد الرسوم والتعويضات.

وضبطت جمارك مطار أسوان محاولتي تهريب ٧٧٠٠ كبسولة مكمل غذائي، بالإضافة إلى 17 قاروصة سجائر، و90 عبوة أدوات تجميل.

وقال التقرير إن جمارك بورسعيد تمكنت من ضبط 4 محاولات تهريب كمية مختلفة من الملابس الجاهزة وبلغت القيمة الجمركية نحو175 ألف جنيه، فيما بلغت الرسوم المستحقة حوالى 104 آلاف جنيه، بالإضافة إلى ضبط 95 كرتونة أدوات تجميل مجهولة المصدر داخل حاويتين.

كما ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولى كمية من حصان البحر المجفف المحظور تصديره أو الإتجار فيه بوزن 1.9 كيلوجرام مع أحد الركاب، وبلغت التعويضات المستحقة 78 ألف جنيه.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الضبطيات، وتحرير محاضر ضبط جمركي، والتحفظ على جميع المضبوطات.