تراجع قيمة تعاقدات "مدينة نصر للإسكان" إلى 1.6 مليار جنيه في الربع الأول

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن حجم التعاقدات والحجوزات لدى الشركة وصل إلى مليار و583 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري، بنسبة تراجع 12% عن نفس الفترة من 2017.

وكانت مبيعات الشركة التعاقدية والحجوزات سجلت مليارا و798 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2017.

وعلى الرغم من تراجع المبيعات، قالت الشركة إن "الأداء القوي" خلال الربع الأول يرجع بشكل رئيسي إلى تعاقدات وحجوزات مشروع Lake Park Studios بمشروع تاج سيتي بالقاهرة الجديدة، والذي تم إطلاقه في مارس 2018.

وبحسب بيانات الشركة، بلغت المبيعات التعاقدية والحجوزات بمشروع تاج سيتي مليارا و193 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2018 مقابل 43 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

بينما تراجعت مبيعات مشروع سراي إلى 311 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي مقابل مليار و751 مليون جنيه في نفس الفترة من 2017.

وكانت مدينة نصر للإسكان قالت في بيان للبورصة، نهاية فبراير الماضي، إنها تستهدف تعاقدات وبيع وحدات جديدة بقيمة بين 5.5 و6 مليارات جنيه خلال عام 2018 عبر طرح مراحل جديدة من مشروع "تاج سيتي" في حدود من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه، ومراحل أخرى بمشروع "سراي" بقيمة بين 2 إلى 3 مليارات جنيه أخرى.

وحققت الشركة زيادة في قيمة الحجوزات الجديدة بنسبة 48.9% خلال العام الماضي لتبلغ 5.1 مليار جنيه متجاوزة قيمة الحجوزات المستهدفة التي تقدر بنحو 5 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر 2017، بحسب بيانها في فبراير.

وتقوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بتطوير خمسة مشروعات رئيسية بمنطقة القاهرة الكبرى، وتضم هذه المشروعات أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراحل الإنشاء والتصميم.

وحققت مدينة نصر للإسكان صافي ربح بلغ 933.1 مليون جنيه خلال العام الماضي بنسبة زيادة 21.4% مقارنة بعام 2016، بحسب ما ذكرته الشركة في بيان أمس.