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رغم توصية بفرضها.. وزير التجارة يقرر عدم فرض رسوم إغراق على "الصاج

11:56 ص الخميس 05 أبريل 2018
رغم توصية بفرضها.. وزير التجارة يقرر عدم فرض رسوم إغراق على "الصاج

عدم فرض رسوم إغراق على وارادت الصاج


كتبت- إيمان منصور:

قرر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عدم فرض رسوم إغراق على وارادت الصاج المسحوب على البارد، على الرغم من توصية اللجنة الاستشارية المختصة، بفرض رسوم نهائية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الوزير بإنهاء التحقيقات، الخاصة بإغراق السوق المحلي بواردات الصاج المسحوب على البارد ذات المنشأ أو المصدر من الصين وروسيا وبلجيكا، دون فرض رسوم.

وكان وزير التجارة قرر في سبتمبر 2016 بدء التحقيق في إغراق السوق المصري بالصاج المسحوب على البارد، وأثبتت سلطات التحقيق أن واردات هذا المنتج ذات المنشأ أو المستوردة من الصين وروسيا وبلجيكا، ترد بأسعار مغرقة، وأنها تسببت في أضرار مادي للصناعة المحلية.
وكان منتجو الأجهزة المنزلية، طالبوا بعدم فرض رسوم إغراق على الصاج البارد، حتى لاترتفع أسعار الأجهزة بنسبة تصل إلى 40% نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج.

طارق قابيل رسم إغراق الصاج واردات الصاج

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