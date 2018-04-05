بنك تنمية الصادرات يخفض الفائدة من 0.5 إلى 1% على الودائع وحسابات التوفير

كتبت- منال المصري:

قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك قرر خفض الفائدة بين 0.5% إلى 1% على الودائع وحسابات التوفير الجارية والثابتة والشهادة متغيرة العائد، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وقال ميرفت سلطان، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة بنسبة 1% على الشهادة المتغيرة المرتبطة بسعر الكوريدور بينما تدرج الخفض بين 0.5% إلى 1% على الودائع وحسابات التوفير حسب قيمة كل شريحة.

وأشارت إلى أن قرار البنك بخفض الفائدة يتوافق مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي.

وكان المركزي خفض الفائدة 1% يوم الخميس الماضي، للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

وتعقد البنوك اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري من أجل إعادة تسعير الأوعية الادخارية بما يتماشي مع تحركات الفائدة في السوق.

وأقدم أكثر من بنك على خفض سعر الفائدة مع بداية الأسبوع الجاري، تماشيا مع قرار البنك المركزي.