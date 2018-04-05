الدولار يرتفع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر في 7 بنوك أخرى.

وصعد سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مقابل 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مساء أمس.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي والبركة إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مقابل 17.62 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مساء أمس.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي، ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الأفريقي 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا أيضا في بنوك القاهرة وكريدي أجريكول وقناة السويس عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 للبيع.