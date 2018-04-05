ارتفاع مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الخميس

كتب- مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.01% عند مستوى 17511 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.23%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.06%.

وكانت البورصة ارتفعت خلال تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 0.1% عند مستوى 17510 نقطة.