غدا.. كيما توقع مع تحالف بنكي عقد التمويل المشترك لمشروعها بأسوان

كتبت- شيماء حفظي:

توقع شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" التابعة لقطاع الأعمال العام، غدا الخميس، عقد التمويل المشترك لمشروع "كيما 2" بأسوان، مع تحالف بنكي.

وقال مصدر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمصراوي، إن البنوك المشاركة في تمويل المشروع، حصلت على موافقة مجالس إداراتها لتقديم التمويل وسيتم توقيع العقد غدا، تمهيدا لضخ البنوك تمويلاتها بالمشروع.

ويشمل ائتلاف البنوك ستة بنوك هي البنك الأهلى المصري، والبنك العربي الأفريقى، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك بلوم مصر، والبنك العقاري المصري.

وتنفذ شركة الصناعات الكيماوية المصرية، حاليا مشروع كيما 2، بتكلفة حوالي 11.5 مليار جنيه لإنتاج الأمونيا واليوريا، بالغاز الطبيعي.

ولجأت كيما للاقتراض من تحالف يضم أربعة بنوك "يندمج تحت مظلتهم بنكين آخرين" لاستكمال المشروع نتيجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية خاصة بعد تحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، وعدم قدرتها على تمويله ذاتيا.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة الكيماوية، وافقت في فبراير الماضي، على التصديق على الكفالات والتعهدات، التي يوقع عليها رئيس الشركة القابضة للبنوك الممولة لمشروع كيما.

كما وافقت الجمعية على تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة على التوقيع على العقود المساندة للكفالات والمعاهدات التي تطلبها البنوك للتمويل.

وتتولى شركة تكنومنت الإيطالية، المقاول العام والمنفذ للمشروع، وشركة أوراسكوم للإنشاءات، تنفيذ أعمال التوسعات بمصنع الأسمدة التابع لها.

واتفق الطرفان "كيما وتكنومنت" على تنفيذ الأعمال على مرحلتين الأولى تتمثل في إقامة وحدتي أمونيا باستثمارات 658 مليون دولار بطاقة 1200 طن يوميا، والمرحلة الثانية بتأهيل المصنع للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة 138.8 مليون دولار.

ووصل إجمالي إنجاز المشروع حتى الشهر الماضي 82%، ومن المقرر أن يكون الافتتاح التجريبي للمشروع آخر ديسمبر 2018.​