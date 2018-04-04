38.7 % زيادة في الإيرادات العامة للدولة خلال أول 8 أشهر من العام الحالي

كتب- أحمد السيد:

ارتفعت الإيرادات العامة للدولة خلال 8 الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 38.7%، لتصل إلى 430.7 مليار جنيه، مقابل 310.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لنشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات باليورو في بورصة لوكسمبورج.

وبحسب النشرة، التي حصل مصراوي على نسخة منها، فإن الإيرادات الضريبية، ارتفعت خلال 8 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 56.50%، لتصل إلى 354.13 مليار جنيه، مقابل 226.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2016/2017.

وفي المقابل انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 8.97%، لتصل إلى 76.19 مليار جنيه، كما هبطت المنح بنسبة 32%، لتصل إلى 319 مليون جنيه.

وصعدت المصروفات العامة للدولة خلال 8 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 29.18%، لتصل إلى 687.864 مليار جنيه، مقابل 532.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2016/2017، وفقا لنشرة الطرح.

ارتفعت بند الأجور والمرتبات بنحو 10.35%، ليصل إلى 151.25 مليار جنيه، مقابل 137.06 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وارتفع بند المنح الاجتماعية والدعم خلال 8 شهور الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 50%، لتصل إلى 170.22 مليار جنيه، مقابل 113.412 مليار جنيه.

كما صعدت مدفوعات الفوائد القروض بنسبة 34.5%، لتصل إلى 247 مليار جنيه، مقابل 183.60 مليار جنيه.

وقالت النشرة إن قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة ارتفع خلال 8 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، بنسبة 14.25%، ليصل إلى 258.9 مليار جنيه، مقابل 226.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي المقابل انخفض نسبة عجز الموازنة العامة للناتج المحلي الاجمالي ليصل إلى 5.9%، مقابل 6.5% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.