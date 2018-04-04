الرقابة الصناعية تنفذ حملات تفتيشية على 30 مصنعا للرنجة والأسماك بمناسبة شم النسيم

كتبت- إيمان منصور:

قال إبراهيم المناسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة قامت خلال الأيام الماضية بحملات تفتيش مفاجئة على نحو 30 مصنعا لإنتاج الرنجة والأسماك المحفوظة بالمحافظات، من اجمالي 42 مصنعا، للتأكد من سلامة المنتجات، بمناسبة أعياد شم النسيم، وجاري استكمال الحملات على باقي المصانع.

وأضاف المناسترلي لمصراوي، أن حملات المصلحة تتم عن طريق مداهمة المصانع للتأكد من مطابقتها للإشتراطات الصحية وظروف التصنيع لمنتج صحي وآمن بالإضافة إلى متابعة مخازن المواد الخام والتأكد من صلاحية المواد المستخدمة في التصنيع و التفتيش على مراحل التصنيع ووصولا بالمنتج النهائي.

وقال إن حملات التفتيش التي شنتها المصلحة خلال الأيام الماضية لم تسفر عن وجود مخالفات في الـ30 مصنعا فيما يخص الاشتراطات والتخزين وكافة ظروف التشغيل.

وقال تتضمن حملات التفتيش قيام مفتشي المصلحة بسحب عينات للمنتجات من كل مصنع ويتم إرسالها لمعامل معتمدة للكشف عن مطابقته للمواصفات القياسية و كذا تحليله بكتريولوجيا و صلاحيته للإستهلاك الآدمي من عدمه، مضيفا أنه تم بالفعل تحليل كافة العينات التي تم سحبها ولم تظهر أي مخالفات بها.

وقال إنه في حالة ضبط أي مخالفات بالمصانع يتم التحفظ على الكميات الموجودة بها وإخطار وزارة التموين لسحب هذه المنتجات من الأسواق بجانب إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وقيدها مخالفة ضد المصانع التى تنتج هذا المنتج الفاسد.