وزير التجارة الأمريكي يرجح إجراء محادثات تجارية مع الصين

القاهرة- وكالات:

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس اليوم الأربعاء إنه يتوقع أن الإجراءات التجارية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين ستقود على الأرجح إلى اتفاق عن طريق التفاوض لكن لم يتضح إن كانت هذه المحادثات ستجرى قبل نهاية مايو أيار أو بعد ذلك.

وقال روس في مقابلة مع سي.إن.بي.سي، نقلتها وكالة رويترز "لن يكون مفاجئا بالمرة أن يثمر ذلك كله عن مفاوضات من نوع ما".

وأضاف "من الصعب جدا تحديد إطار زمني معين لمفاوضات معقدة كهذه".

تأتي تصريحات روس بعدما فرضت الصين رسوما جمركية على عدد من المنتجات الأمريكية اليوم الأربعاء، ردا على رسوم يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على سلع صينية، مما هز الأسواق المالية العالمية.

كان ترامب أبدى في وقت سابق دعمه لقرارات حكومته، قائلا على تويتر "لسنا في حرب تجارية مع الصين"، وفقا لرويترز.

واتخذ روس موقفا مماثلا، إذ قال لشبكة سي.إن.بي.سي إن رد الصين كان "متناسبا نسبيا مع الرسوم التي فرضناها بناء على الملكية الفكرية".

وأضاف أنه يتوقع أيضا أن تبدأ دول أخرى في "التكتل ضد الصين" بسبب ممارساتها التجارية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء اعتزامها فرض رسوم إضافية بقيمة 50 مليون دولار على واردات الصين من 106 من السلع الأمريكية بما في ذلك السيارات وفول الصويا والمنتجات الكيماوية والطائرات.

أتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان الصين بدء تحصيل رسوم إضافية بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار على 128 منتجا أمريكيا ردا على قرارات الإدارة الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من الصلب و10% على واردات الألومنيوم، بجانب فرض رسوم إضافية بقيمة 60 مليار دولار على المنتجات الصينية بدعوى الممارسات التجارية الصينية غير النزيهة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.