مؤشر داو جونز يهوي 2% مع اشتداد الصراع التجاري بين أمريكا والصين

القاهرة- وكالات:

هبط المؤشر داو جونز الأمريكي أكثر من 2% عند الفتح اليوم الأربعاء مع تأثر أسهم كبرى شركات التصنيع وتجارة الحبوب وصناعة الرقائق الأمريكية بتصاعد حدة الصراع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون متوسط 200 يوم، وهو مستوى فني مهم.

وبحسب الوكالة انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 506.21 نقطة أو 2.11% إلى 23527.15 نقطة ونزل ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 40.75 نقطة أو 1.56% إلى 2573.7 نقطة وهبط المؤشر ناسداك المجمع 126.95 نقطة أو 1.83% إلى 6814.33 نقطة.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء اعتزامها فرض رسوم إضافية بقيمة 50 مليون دولار على واردات الصين من 106 من السلع الأمريكية بما في ذلك السيارات وفول الصويا والمنتجات الكيماوية والطائرات.

أتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان الصين بدء تحصيل رسوم إضافية بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار على 128 منتجا أمريكيا ردا على قرارات الإدارة الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من الصلب و10% على واردات الألومنيوم، بجانب فرض رسوم إضافية بقيمة 60 مليار دولار على المنتجات الصينية بدعوى الممارسات التجارية الصينية غير النزيهة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.