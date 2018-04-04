البنك الأهلي يؤجل حسم مصير الفائدة على الودائع والشهادات للأسبوع المقبل

كتبت-منال المصري:

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء، إن البنك قرر إرجاء اجتماع لجنة الأصول والخصوم "الالكو" إلى الأسبوع المقبل لحسم قرار مصير خفض الفائدة على الودائع والشهادات.

وكان من المقرر اجتماع اللجنة اليوم لحسم مصير الفائدة ولكن تم تأجيلها إلى الأسبوع القادم بهدف إجراء مزيد من البحث وتحليل السوق، بحسب ما قاله أبو الفتوح، لمصراوي.

وكان البنك الأهلي قرر خفض الفائدة 0.5% على حسابات التوفير فقط بداية من يوم الأحد الماضي.

وكان المركزي خفض الفائدة 1% يوم الخميس الماضي، للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، مع استمرار تراجع معدلات التضخم.

وتعقد البنوك اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري من أجل إعادة تسعير الأوعية الادخارية بما يتماشي مع تحركات الفائدة في السوق.

ورصد "مصراوى" إقبالا كثيفا من العملاء، على فروع البنك الأهلي المصري، من أجل شراء شهادات الادخار مرتفعة العائد، تحسبا لوقفها خلال الأيام المقبلة، بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة الرئيسية.

ولا يزال البنك الأهلي يطرح شهادات الادخار ذات العائد 17% و15%، حتى الآن، كما يطرح أيضا شهادات الاستثمار ذات العائد 17.25% و15.25% التي يوزعها نيابة عن بنك الاستثمار القومي.

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