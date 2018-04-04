بورصة العقارات..العاصمة الجديدة والمستقبل للاستثمار والتجمع والشروق للسكن

كتبت - دعاء عادل:

قال خبراء ومتعاملون في القطاع العقاري، إن هناك منافسة بين العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة "المستقبل سيتي" بمنطقة شرق القاهرة في جذب الراغبين في شراء العقارات بهدف الاستثمار، بينما يفضل الراغبون في السكن شراء العقارات في التجمع الخامس أو هليوبوليس الجديدة أو الشروق.

وأضافوا خلال حديثهم لمصراوي، أن قرارات نقل مقرات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والبرلمان وعدد من الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ودخول مطورين كبار باستثمارات ضخمة فيها خلق حالة من التنافس بينها وبين المدن الجديدة المحيطة بها في شرق القاهرة.

وقال محمد البابلي مدير مبيعات بشركة "إيجي جاب" للتطوير والاستثمار العقاري، لمصراوي، إن هناك اهتماما من العملاء الراغبين في الاستثمار بالعقارات في شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف البابلي أن اهتمام العملاء بالاستثمار في العاصمة الإدارية يدعمه توجه الدولة نحو هذه المنطقة خاصة بعد أن أصبح طريق السويس "هو الطريق الاستراتيجي الجديد أو كما يطلق عليه البعض صلاح سالم الجديد".

ولكن بالإضافة إلى العاصمة الإدارية التي يبلغ متوسط سعر المتر فيها نحو 12.5 ألف جنيه، يرى رامي الغزالي مدير شركة "جي آر سي" للتسويق العقاري، أن مدينة "المستقبل سيتي" أحد المشروعات المفضلة أيضا عند عملاء الاستثمار، مع متوسط لسعر المتر يصل إلى 11 ألف جنيه.

وقال كريم صلاح مدير مبيعات بشركة سناب للتسويق العقاري، لمصراوي، "تعود منافسة المستقبل سيتي للعاصمة الإدارية الجديدة إلى موقعها القريب والمميز، وكذلك وجود مطورين كبار بها مثل شركتي الأهلي للتنمية العقارية وحسن علام".

وتقع المستقبل سيتي بالامتداد الشرقي للقاهرة الجديدة في المنطقة بين مدينتي والعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 11 ألف فدان، وتتولى شركة المستقبل للتنمية العمرانية إدارة المشروع.

بينما تقع العاصمة الإدارية الجديدة بين طريقي القاهرة السويس، والقاهرة العين السخنة، بعد القاهرة الجديدة مباشرة، والتي تتميز بوجود الحي الحكومي ومطار دولي على مساحة 16 كيلو متر.

وربط عبد المجيد جادو الخبير العقاري، "بين الإقبال الملحوظ للعملاء على شراء العقارات في العاصمة الإدارية الجديدة، وبين الثقافة المصرية الراسخة بتوافر خدمات أفضل بالقرب من مقرات الحكومة وذلك بسبب نظام المركزية المتبع في مصر".

وحذر جادو، بحسب ما قاله لمصراوي، من أن هذا المعتقد قد يؤدي إلى حدوث تكدس في العاصمة الإدارية في تكرار للتجارب السابقة.

التجمع والشروق وهليوبوليس للسكن

وتعد منطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة الخيار الأول للعملاء الراغبين في السكن، بحسب كريم صلاح، ورامي الغزالي.

بينما يفضل العميل غير القادر على الشراء في التجمع، منطقتي هليوبوليس الجديدة والشروق نظرا لأسعارهما المنخفضة مقارنة بالقاهرة الجديدة.

ويرى كريم صلاح أن مدينة الشروق تعتبر الخيار الثاني بعد التجمع للعملاء الراغبين في السكن، حيث يتراوح سعر المتر بها بين 4 آلاف جنيه "خارج كمبوند" و9 آلاف جنيه "داخل كمبوند".

وبالإضافة إلى ميزة السعر، فإن تفضيل هؤلاء العملاء لمدينة الشروق يعود إلى أنها "منطقة حية وعامرة حاليا وبها كل الخدمات التي يحتاجون إليها من مستشفيات ونوادي وجامعات ومدارس"، بحسب محمد البابلي.

بينما قال رامي الغزالي إن هناك إقبالا واسعا على شراء العقارات بمدينة هليوبوليس الجديدة نظرا لانخفاض أسعارها والتي تصل في المتوسط إلى 7 آلاف جنيه للمتر "داخل كمبوند"، و4 آلاف للمتر في العمارات السكنية.

وتعتبر هليوبوليس الجديدة، التي تصل مساحتها إلى 5888 فدانا، الامتداد الطبيعي لمنطقة مصر الجديدة مستقبلاً، وتقع على حدود طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي شمالاً، وطريق القاهرة السويس ومدينتي جنوبا، وبمحاذاة مدينة الشروق غربا، ومدينة بدر شرقا.