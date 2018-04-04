اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يتفاوض على توزيع أسماك هيئة قناة السويس

كتبت- إيمان منصور:

قال ياسر السقا المدير التنفيذي لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد يتفاوض حاليا مع هيئة قناة السويس على توزيع أسماك المزرعة الخاصة بالهيئة، من خلال إنشاء منافذ بيع مرخصة للتوزيع بجميع المحافظات.

وأضاف السقا لمصراوي، أن الاتحاد تقدم بمخطط المشروع للهيئة وتمت الموافقة عليه، ولا يزال التفاوض على نظام الدفع للهيئة.

ويتضمن المخطط إقامة عدد من منافذ توزيع للأسماك بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، فضلا عن محافظات القناة كمرحلة أولى بواقع نحو 20 منفذا أو أكثر بالمحافظة الواحدة، على أن يتم تسليم هذه المنافذ لصغار المستثمرين أو الشباب من ذوي الخبرة في هذا المجال.

وقال السقا إن فكرة المشروع جاءت نتيجة تقدم العديد من صغار المستثمرين للاتحاد بدراسات جدوى حول هذه الفكرة ولكنهم لا يمتلكون التمويل الكافي لإقامة المشروع، بالإضافة إلى شباب يعملون في نفس المجال بدون رخصة أو إشراف.

وأوضح أن الاتحاد اتفق مع الهيئة على إقامة المشروع وفقا لعدة شروط يلتزم الاتحاد وجمعياته ومستثمرونه بتنفيذها، ومنها توصيل الأسماك للمستهلك بجودة وسعر مناسب وعدم تغيير السعر وفقا للأهواء الشخصية كما يحدث في الأسواق العادية، بالإضافة إلى توفير الأسماك بحسب احتياج كل محافظة أو منطقة.

وقال إن الاتحاد يهدف من خلال هذا المشروع إلى ضم العاملين بالقطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، بالإضافة إلى إشراك السيدات وذوي الإعاقة وزيادة التشغيل، حيث سيعمل بالمنفذ الواحد نحو 5 أشخاص غير المالك، ولذلك سيقوم الاتحاد بتوفير مكان المنفذ للمستثمر وترخيصه، كما سيوفر كمية الأسماك المطلوبة بسعر مناسب.

وفيما يخص نظام تمويل المشروع، قال السقا، إن الاتحاد وقع أول أمس بروتوكول تعاون مع بنك تنمية الصادرات، لتمويل المشروع بفائدة 5% ضمن مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغيرة، على أن يقوم المستثمر بدفع 25% من قيمة المشروع مقدما ثم دفع باقي المبلغ على أقساط بحسب العقد الذي سيتم توقيعه بين المستثمر والاتحاد.

وعن شروط قبول المتقدم للحصول على منفذ البيع، قال السقا يجب أن يكون المتقدم شركة صغيرة لفردين أو أكثر، أي لديه سجل تجاري، وأن يكون لديه خبرة في المجال.