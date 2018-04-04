أسعار الذهب ترتفع جنيهين للجرام في مصر خلال تعاملات الأربعاء

كتب - مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بجنيهين في الجرام، مقارنة بمستوياتها أمس الثلاثاء، تأثرا بزيادتها عالميا.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 659 جنيها مقابل 657 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 565 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 753 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5272 جنيها، بحسب نجيب.

وأرجع نادي نجيب ارتفاع أسعار الذهب في مصر إلى زيادتها عالميا.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الأربعاء وسط عزوف من جانب المستثمرين عن الأصول التي بها مخاطرة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على واردات بقيمة 50 مليار دولار من الصين مما عزز احتمالات مواجهة تجارية مع بكين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1334.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش اليوم بعدما كان قد هبط 0.6% في الجلسة السابقة، وفقا للوكالة.

وقالت الوكالة، إن تقرير شركة ميتال فوكاس لاستشارات المعادن عن عام 2018، إن الطلب العالمي على الذهب من المتوقع أن يبلغ ثلاثة آلاف و969 طنا في عام 2018 بزيادة نسبتها واحد بالمئة عن العام الماضي لكن دون متوسط الأعوام الخمسة الأخيرة بنحو عشرة بالمئة.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن التقرير، فإن أسعار الذهب قد ترتفع إلى 1450 دولارا للأوقية (الأونصة) في العام الحالي وتوقع في الوقت ذاته أن تحقق أعلى مستوى في خمسة أعوام مع تعثر الأسهم وانخفاض الدولار وتسجيل نمو عالمي دون التوقعات.

ومن المتوقع أن تسجل الأسعار 1345 دولارا للأوقية في المتوسط بزيادة واحد بالمئة فقط عن مستويات العام الماضي، بحسب التقرير.