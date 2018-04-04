منظمة: التوترات التجارية بين الصين وأمريكا "مقلقة للغاية"

القاهرة- وكالات:

قال أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء إن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين "مقلق"، وذلك بعدما تبادلت البلدان فرض رسوم جمركية على واردات قيمتها 50 مليار دولار.

قال جوريا في معهد تشاتام هاوس الدولي البحثي في لندن "هذا أمر مقلق للغاية. تتحدثون عن أكبر بلدين تجاريين في العالم".

وأضاف "هذا ليس في مصلحة أحد، إنه أمر سيء... وضع يخسر فيه الجميع".

وأعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء اعتزامها فرض رسوم إضافية بقيمة 50 مليون دولار على واردات الصين من 106 من السلع الأمريكية بما في ذلك السيارات وفول الصويا والمنتجات الكيماوية والطائرات.

أتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان الصين بدء تحصيل رسوم إضافية بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار على 128 منتجا أمريكيا ردا على قرارات الإدارة الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من الصلب و10% على واردات الألومنيوم، بجانب فرض رسوم إضافية بقيمة 60 مليار دولار على المنتجات الصينية بدعوى الممارسات التجارية الصينية غير النزيهة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.