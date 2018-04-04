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الليرة التركية تقترب من مستوى قياسي منخفض بفعل مخاوف اقتصادية

02:40 م الأربعاء 04 أبريل 2018
الليرة التركية تقترب من مستوى قياسي منخفض بفعل مخاوف اقتصادية

الليرة التركية

القاهرة- وكالات:

تراجعت الليرة التركية اليوم الأربعاء مقتربة من مستوى قياسي منخفض بفعل مخاوف اقتصادية وبعد تقارير إعلامية محلية عن خطة تدعمها الحكومة لخفض أسعار الفائدة.

ووفقا لوكالة رويترز لامست الليرة مستوى 4.0271 مقابل الدولار لفترة وجيزة، وهو ليس ببعيد عن المستوى القياسي المنخفض البالغ 4.0375 ليرة الذي لامسته العملة التركية قبل أسبوعين.

وتعمل الحكومة التركية على صياغة إجراءات لخفض سعر الفائدة عن طريق خفض متطلبات الخزانة من الاقتراض، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس رجب طيب إردوغان النموذج الجديد خلال أسبوعين، وفقا لما ذكرته صحيفة حريت اليومية وغيرها من وسائل الإعلام المحلية.

وأبقى البنك المركزي التركي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه لتحديد السياسة النقدية الشهر الماضي. وأثار إحجام البنك عن رفع سعر الفائدة قلق المستثمرين من أن تكون السياسة النقدية غير مستقلة بدرجة كافية.

ويترقب المستثمرون، الذين يشعرون بقلق أيضا من تأثير معدل التضخم في خانة العشرات، بيانات ميزان المعاملات الجارية المقرر إعلانها الشهر الجاري.

الليرة التركية أسعار الفائدة الحكومة التركية إردوغان

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