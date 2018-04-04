مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة منظمة هيئات أسواق المال للمرة الثالثة

كتب - مصطفى عيد:



قالت هيئة الرقابة المالية في بيان اليوم الأربعاء، إن مصر فازت بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال "الأيوسكو" - ممثلة في الهيئة -، حيث احتفظت بمقعدها للدورة الثالثة على التوالي (2018-2020) بعد فوزها في الانتخابات كممثل عن منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.



وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن نتيجة الانتخابات التي أعلنتها الأمانة العامة للأيوسكو "تعكس حجم التقدير لما يبذله الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في مصر من مجهودات مستمرة لضمان توفير نظام مالي سليم ومستقر قادر على الحد من واستيعاب أي ضعف مالي في منظومة الخدمات المالية غير المصرفية".

وأضاف أن نتيجة الانتخابات تعكس قدرة هيئة الرقابة المالية على إجراء الإصلاحات الرقابية وإصلاحات السياسات ذات الصلة.



كما يمثل الاحتفاظ بمقعد مجلس إدارة المنظمة - للمرة الثالثة على التوالي - حجم التقدير الدولي الذي يتمتع به الرقيب في مصرمن جانب المنظمة الدولية المعنية بوضع المعايير الدولية التي تنظم وتراقب أسواق المال، بحسب عمران.



وتشمل عضوية منظمة الأيوسكو نحو 95% من الأسواق المالية في العالم، يمثلها نحو 115 هيئة رقابة وإشراف، بالإضافة إلى عضوية عدد من المنظمات المالية الدولية والإقليمية.

وبحسب البيان، تعد مصر من الدول الموقعة على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف التي تتبناها الأيوسكو والتي تعد بمثابة إطار للتعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة انتهاكات قوانين الأوراق المالية، وكيفية التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بغرض إحكام الرقابة على أسواق الأوراق المالية.



وكانت مصر قد انتخبت لأول مرة في تاريخ المنظمة لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2014-2016.