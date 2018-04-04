وزير الصناعة: 674 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان في 2017

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن وزارته تسعى لإحداث طفرة في معدلات التبادل التجاري مع لبنان والذي بلغ العام الماضي 674 مليون دولار، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير خلال لقائه مع علي الحلبي، سفير لبنان الجديد بالقاهرة، أن مصر تتطلع لأن تكون الشريك التجاري الأهم للبنان وقاعدة للاستثمارات اللبنانية في أفريقيا من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات اللبنانية في السوق المصري للإنتاج والتصدير إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية.

وذكر قابيل أن مصر تسعى لتحقيق ذلك عبر الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تتيحها اتفاقات التجارة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.

وتعتبر مبادرة "مصر لبنان إلى أفريقيا" نواة لمشروع تكامل اقتصادي بين البلدين، بحسب الوزير، حيث يتيح الاستفادة من التواجد اللبناني المتميز في دول غرب أفريقيا لزيادة الصادرات المصرية إلى هذه المنطقة.

وقال الوزير إنه يجري حاليا دراسة إنشاء مركز لوجستي في غانا أو كوت ديفوار ليكون أداة رئيسية لزيادة تواجد المنتج المصري في منطقة الغرب الإفريقي.

وقال سفير لبنان بالقاهرة، إن التعاون السياحي بين الجانبين يشهد طفرة ملحوظة خاصة خلال المرحلة الحالية، حيث يتم تسيير عدد كبير من الرحلات الشارتر من لبنان إلى شرم الشيخ مباشرة بخلاف الرحلات المقررة بين البلدين.