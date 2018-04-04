المالية تسعى لإنشاء مجمع صناعي لسك العملات ولوحات السيارات

كتب - مصطفى عيد:

قال شريف حازم مستشار وزير المالية، إن الخطط التوسعية لمصلحة سك العملة تستهدف إنشاء مجمع صناعي حديث لسك العملات ولوحات السيارات المختلفة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وأضاف حازم خلال زيارة نيل هوكنز السفير الاسترالي في القاهرة لمصلحة سك العملة مؤخرا، أن المصلحة بصدد إقامة خط إنتاج للوحات السيارات بدلا من استيرادها، والعمل على تغطية متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية خاصة بالدول الإفريقية والعربية من العملات المعدنية.

وشهدت الزيارة استعراض الخطط الحالية لتطوير مصلحة سك العملة ودراسة التعاون المشترك بين مصر واستراليا في هذا المجال، بحسب التقرير الذي تلقاه عمرو الجارحي وزير المالية من مصلحة سك العملة عن الزيارة.

وأكد السفير الاسترالي "اهتمامه البالغ بمشاركة بلاده في خطط التوسع المستقبلية لعمل مصلحة سك العملة المصرية خاصة في هذا التوقيت الذي يشهد تزايد الدور الإقليمي لمصر في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي وهو ما يسهم بصورة واضحة في تشجيع أنشطة الاستثمار المشترك بين البلدين".

كما زار بيتر هوفمان مستشار التعاون الاقتصادي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، مصلحة سك العملة، يرافقه شتيفاني هيركينبرج أحد ممثلي السفارة.

واستمع المسؤولان الألمانيان إلى شرح عن خطط تطوير خطوط الإنتاج وزيادة طاقتها الإنتاجية من العملات المعدنية لتوفير الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية من "الفكة" والاعتماد على التصنيع المحلي بدلا من الاستيراد من الخارج.

ويتم ذلك من خلال التواصل مع كافة الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات تصنيع ماكينات سك العملة، والوصول إلى أحدث التكنولوجيا في مجال تصنيع العملات، بحسب بيان المالية.

وقال شريف حازم، إن وزارة المالية تدرس التعاون المشترك مع عدد من الدول الكبرى لتطوير خطوط إنتاج سك العملة بهدف الوصول إلى أفضل المستويات الفنية عالميا وذلك تنفيذا للخطة التي اعتمدها وزير المالية للارتقاء بمصلحة سك العملة.

وتقوم مصلحة سك العملة بإنتاج العملات المعدنية والتذكارية المختلفة، وكذلك لوحات السيارات التي يتم استيراد بعض أجزائها من الخارج، وتقوم المصلحة بسك الأرقام والحروف عليها.

كما تقوم المصلحة بتصنيع وإنتاج العديد من تشغيلات غير العملة كالميداليات، والنياشين، والأنواط، والبدجات، والعملات المعدنية، وقطع الغيار والأختام على اختلاف أنواعها.

ويعود تاريخ المصلحة إلى صدور مرسوم ملكي بالقانون رقم 178 لسنة 1950 بإنشاء دار لسك النقود المصرية، واستمرت عملية الإنشاء و التنفيذ حتى بدأت باكورة الإنتاج تظهر في التداول مع منتصف عام 1954.