وزير البترول يوضح لماذا سيتم طرح حصة من إنبي في البورصة

كتب - مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول، إن اختيار شركة إنبي كأول شركة سيتم البدء بطرح جزء من أسهمها ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة جاء بعد دراسات مستفيضة ومتأنية، وهو ما يسهم في توسيع القاعدة الملكية للشركة.

وأضاف الوزير خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، أن هذا الطرح يُمثل أحد السبل والآليات المهمة التي ستساهم في توفير جانب من التمويل اللازم لتعزيز قدرة إنبي التنافسية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذه المجالات، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وتعد إنبي الشركة الوحيدة التي أعلن عمرو الجارحي وزير المالية اسمها صراحة بين من 4 إلى 6 شركات تعتزم الحكومة طرحها في البورصة خلال العام الجاري لجمع بين 12 إلى 15 مليار جنيه، بحسب ما قاله لوكالة رويترز صبيحة اليوم التالي لإعلانه تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية الشهر الماضي.

بينما أشار الجارحي إلى أن باقي الشركات المستهدف طرحها العام الجاري هي في قطاعات البنوك والصناعة والبتروكيماويات.

وكشفت الحكومة في الثامن عشر من مارس عن عزمها طرح حصص في 23 شركة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة وزيادة قيمة وحجم التداول اليومي.