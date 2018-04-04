رئيس إنبي: 21.5 مليار جنيه قيمة تعاقدات الشركة منذ بداية 2017 وحتى الآن

كتب - مصطفى عيد:

قال محمد حتحوت، رئيس الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي"، إن قيمة تعاقدات الشركة على الأعمال خلال عام 2017 وحتى الآن 21.5 مليار جنيه منها 59% للمشروعات الداخلية، و41% للمشروعات الخارجية، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف حتحوت خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج أعمال عام 2017، أنه تم الفوز بنسبة كبيرة من هذه المشروعات عن طريق مناقصات عالمية، مشيرا إلى أن هناك أعمالا جاري التعاقد عليها حاليا بقيمة 7.7 مليار جنيه.

وذكر حتحوت أنه تم التعاقد على تنفيذ 12 مشروعا محليا وعالميا، بالإضافة إلى توقيع 33 أمر إسناد للعديد من شركات قطاع البترول خلال العام الماضي، موضحا أن الشركة حققت طفرة كبيرة في الإيرادات خلال عام 2017 بلغت حوالي 8.6 مليار جنيه بزيادة نسبتها 72%.

ومن أهم المشروعات التي تعاقدت شركة إنبي على تنفيذها داخل مصر والمشاركة في أعمالها خلال العام الماضي مشروع تنمية حقل "ظهر"، ومشروع تعديل التسهيلات الإنتاجية البرية القائمة بموقع رشيد، وإضافة تسهيلات جديدة لاستيعاب إنتاج حقول الغاز المكتشفة بالمياه العميقة غرب الدلتا، وتقديم الخدمات الهندسية في مشروع تنمية حقول المرحلة (9ب)، بحسب حتحوت.



ومن هذه المشروعات أيضا مشروع تطوير حقل آتول البحري، والمرحلة الرابعة من مشروع إعادة تأهيل المنشآت البحرية والبرية التابعة لشركة بترول خليج السويس، ومشروع إنشاء وحدة تحسين النافتا والتنشيط المستمر للعامل الحفاز (CCR) بشركة أنربك، ومشروع مجمع إصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة بشركة أسيوط لتكرير البترول.

وتشمل هذه المشروعات مشروع إنشاء مستودعات تخزين المنتجات البترولية وأعمال الإدارة لمشروع إنشاء رصيف بحري لصالح شركة سوميد بميناء العين السخنة، ومشروع إنشاء منصتين بحريتين لصالح الشركة العامة للبترول بمنطقة خليج السويس، ومشروع إنشاء مجمع للأسمدة الفوسفاتية والمركبة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وفقا لحتحوت.

وتتضمن هذه المشروعات كذلك مشروع إنتاج الأمونيا - اليوريا لصالح شركة كيما بأسوان، ومشروع تطوير وحدة الاستخلاص بالفينول التابع لشركة العامرية لتكريرالبترول، ومشروع إحلال وتجديد وحدة استخلاص العطريات لمجمع الزيوت بشركة الإسكندرية للبترول، ومشروع تقديم الخدمات الفنية المتخصصة لمشروع الشركة المصرية للتكرير الجديد، ومشروع محطة توليد الكهرباء لمجمع الإيثيلين ومشتقاته بشركة إيثيدكو.

وقال حتحوت إن شركة إنبي تهتم بتنمية أعمالها وأنشطتها خارج مصر، لزيادة العائدات ومنها أعمالها بالسعودية والإمارات وعمان والكويت والعراق والأردن والجزائر.

وأضاف أن الشركة فازت بتنفيذ مشروعات جديدة في السعودية لصالح شركتي أرامكو وياسرف، ومشروع مد خط غاز شمال الأردن بطول 56 كيلومتر لصالح شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي.



وأوضح حتحوت أن هناك منظومة متكاملة لمتابعة وتقييم وتحسين الأداء الخاص بنظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى إنبي مسجلة حاليا في المعهد القومي للجودة لتقديم خدمات التدريب والتأهيل في هذه المجالات.