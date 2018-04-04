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الصين تعتزم فرض رسوم إضافية بقيمة 50 مليار دولار على وارداتها من أمريكا

11:17 ص الأربعاء 04 أبريل 2018
الصين تعتزم فرض رسوم إضافية بقيمة 50 مليار دولار على وارداتها من أمريكا

الصين تفرض رسوما إضافية على الواردات الأمريكية

(د ب أ)
أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء اعتزامها فرض رسوم إضافية بقيمة 50 مليون دولار على واردات الصين من 106 من السلع الأمريكية بما في ذلك السيارات وفول الصويا والمنتجات الكيماوية والطائرات.

يأتي ذلك بعد يومين فقط من إعلان الصين بدء تحصيل رسوم إضافية بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات دولار على 128 منتجا أمريكيا ردا على قرارات الإدارة الأمريكية بفرض رسوم بنسبة 25% على الواردات الأمريكية من الصلب و10% على واردات الألومنيوم، بجانب فرض رسوم إضافية بقيمة 60 مليار دولار على المنتجات الصينية بدعوى الممارسات التجارية الصينية غير النزيهة والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.

وزارة التجارة الصينية رسوم الواردات الرسوم الجمركية الصين امريكا

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