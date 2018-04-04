الدولار يرتفع أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر في 8 بنوك أخرى، ورفع بنك قناة السويس سعر البيع فقط.

ورفع البنك التجاري الدولي سعر العملة الأمريكية إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مساء أمس.

ورفع بنك قناة السويس سعر بيع الدولار إلى 17.72 جنيه مقابل 17.71 جنيه مساء أمس، بينما استقر سعر الشراء عند 17.62 جنيه.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 17.59 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك القاهرة عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والبركة 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه مساء أمس.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.63 جنيه للشراء و17.73 للبيع.