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البورصة ترتفع 1.1% مع بداية تعاملات الأربعاء

10:23 ص الأربعاء 04 أبريل 2018
البورصة ترتفع 1.1% مع بداية تعاملات الأربعاء

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 1.12% عند مستوى 17688 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.65%.

وكانت البورصة تراجعت خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1%، مدفوعة بمبيعات محلية وعربية.

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