رئيس الجمارك يغادر إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية السعودية

القاهرة- وكالات:

غادر الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك القاهرة اليوم الإثنين متوجها إلى المملكة العربية السعودية، لحضور الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة غدا والتي تستمر لمدة 3 أيام.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة ستناقش خلال اجتماعاتها أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين في شتى المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، والأمنية، والعلمية والسياحية.

كما تبحث اللجنة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين لكي يرقى لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين.

وأضاف المصدر أن رئاسة هذه اللجنة يتولاها على المستوى الوزاري وزيري التجارة والصناعة بالبلدين، كما يسبقها اجتماعات تحضيرية للجنة على مستوى الخبراء وكبار المسئولين بالبلدين، وذلك طبقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والخاصة بإنشاء تلك اللجنة، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تعد الجهة المنوط لها تنظيم كافة أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة في كافة المجالات من حيث الإعداد والتحضير ومتابعة التوصيات التي تصدر عنها.