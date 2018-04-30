1.6 مليار جنيه حصيلة بنك قناة السويس من شهادة الحصاد "متغيرة العائد"

كتبت- منال المصري:

قال حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن إجمالي مبيعات شهادة الحصاد متغيرة العائد وصلت إلى 1.6 مليار جنيه في أول 9 أشهر منذ إصدار الشهادة.

ويصدر بنك قناة السويس شهادة الحصاد بفائدة متغيرة تتراوح بين 16.25% يصرف عائدها شهريا، أو 16.5% يصرف عائدها كل ثلاثة أشهر، أو بفائدة 16.625% يصرف عائدها كل نصف سنة، ويبلغ أجل الشهادة ثلاثة سنوات، وترتبط بسعر الكوريدور لدى البنك المركزي.

وأضاف رفاعي على هامش فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2018 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في مصر، أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قفزت إلى 500 مليون جنيه بعد إعلان البنك قبل نهاية العام الماضي بدء تمويل هذه المشروعات لأول مرة.

ويستهدف البنك نمو تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مليار جنيه بنهاية العام الجاري، بحسب رفاعي.

وقال رئيس بنك قناة السويس إن محفظة الودائع قفزت إلى 32 مليار جنيه خلال الشهر الجاري مقابل 31 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.

كما ارتفعت محفظة القروض إلى 10.5 مليار جنيه خلال أبريل مقابل 10.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.