الدولار ينخفض أمام الجنيه في 7 بنوك مع نهاية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار في 7 بنوك بين قرش و4 قروش مع نهاية تعاملات اليوم الإثنين مقارنة بمستواه في الصباح، بينما بقى السعر ثابتا في 3 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة قرشين إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 3 قروش إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 للبيع.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية قرشين إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وخفض بنك قناة السويس سعر الدولار قرشا واحدا ليصل إلى 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي قرشا واحد إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وهبط سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 4 قروش إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي تراجعا قرشين إلى 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك البركة عند 17.66 جنيه للشراء و17.76 جنيه للبيع.