"عبور لاند": 33.5% زيادة في المبيعات خلال الربع الأول من 2018

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، في بيان للبورصة اليوم الإثنين، إنها حققت زيادة في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة زيادة 12.1%.

وبحسب بيانات الشركة، وصل صافي الربح خلال الربع الأول من 2018 إلى 50.1 مليون جنيه مقابل 44.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل صافي قيمة مبيعات الشركة خلال أول 3 أشهر من العام الجاري إلى 458.3 مليون جنيه مقابل 343.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2017 بنسبة زيادة 33.5%.

ولم تقتصر الزيادة في مبيعات الشركة على القيمة فقط، ولكنها شملت أيضا الكمية المباعة التي وصلت إلى 21 ألف طن مقابل 18 ألف طن بنسبة زيادة 16.6%.

وقال أشرف حامد الشريف نائب رئيس مجلس إدارة الشركة: "شهدنا خلال الربع الأول من عام 2018 زيادة في الكميات المباعة بنسبة 17% لتصل إلى 21 ألف طن من الجبن الأبيض والتي دعمت موقف الشركة في سوق الجبن الأبيض في مصر بحصة سوقية تتعدى 41%".

وأضاف: "هذه النتائج تؤكد نظرتنا الإيجابية لعام 2018 والتي سوف تنعكس في زيادة الكميات المباعة خلال السنة خصوصا بعد التقلبات الاقتصادية والضغوط التضخمية على المستهلك المصري والتي شاهدناها في عام 2017، والتي أثبتت أن الجبن الأبيض سلعة أساسية للمستهلك المصري ويظل مصدرا للبروتين بأسعار مناسبة ومحبب لجميع الفئات الاجتماعية المختلفة".

وشهدت مصر موجة غلاء خلال العام الماضي هي الأعنف في 3 عقود لتقفز معدلات التضخم فوق مستوى 30% بعد تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة.

وقال الشريف: "سوف نستمر في هدفنا الاستراتيجي في تعزيز كفاءة تدبير المواد الخام، وتعديل أسعار بيع المنتجات لتمرير زيادات التكلفة إلى المستهلك سريعا مع الحفاظ على الهوامش الربحية المستهدفة للشركة ككل".

وكانت الشركة قررت شراء مواد خام بكميات كبيرة وأسعار منخفضة قبل تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

"وبدأت الشركة في ديسمبر 2017 إنتاج اللبن والعصير، وتم التوزيع المبدئي للمنتجات الجديدة في الربع الأول من عام 2018 والتي حققت إيرادات بقيمة 15 مليون جنيه. هذا مؤشر جيد ويدفعنا للتفاؤل فيما يخص سوق اللبن والعصير، ونتوقع قفزة في الإيرادات خلال العام الجاري مدعومة بالتصدير"، وفقا للشريف.

وتابع الشريف "نستمر في الطريق المخطط له في تقديم المنتجات الجديدة والذي يتضمن الجبنة الموتزاريلا والجبنة المطبوخة".