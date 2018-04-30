الذهب يتراجع 4 جنيهات بالسوق المحلي اليوم

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب انخفضت اليوم بنحو 4 جنيهات لتصل إلى مستوى 646 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل الذهب عيار 18 قيمة 553 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 739 جنيها للجرام، والجنيه الذهب 5168 جنيه.

وأرجع نجيب تراجع الذهب اليوم إلى انخفاض سعر الأوقية عالميا لتسجل 1313 دولارا للأوقية.