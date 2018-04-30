لازوردي للمجوهرات تتوسع في مصر وتعتزم رفع أسعارها

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة لازوردي للمجوهرات، إنها تعتزم رفع أسعارها في مصر لزيادة ربحيتها وتعويض انخفاض قيمة العملة، مع تقديم خصومات لعملاء قطاع الجملة لدعم حجم المبيعات في الوقت ذاته.

وأضافت الشركة في بيان أرسلته لسوق المال السعودي، "تداول"، إن الشركة تعتزم توسيع منافذ البيع بالتجزئة الخاصة بالعلامة التجارية "لازوردي" فقط من خلال افتتاح صالات عرض جديدة في مصر.

وقالت لازوردي إن "السوق المصري بدأ عموما في التعافي بقوة منذ بداية هذا العام".

وأظهرت نتائج أعمال شركة لازوردي للمجوهرات،عن تراجع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، بنحو 58.9% إلى 9.03 مليون ريال، مقابل 21.99 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2017.

وقالت الشركة إن إيراداتها في مصر بدأت تتعافي بقوة، حيث حققت نموا في قطاع البيع بالجملة بنسبة 52.8% في الربع الأول من العام الجاري، "بفضل نجاح الحملة الإعلانية والانتعاش الإيجابي الذي شهده الاقتصاد والقوة الشرائية".

وأضافت الشركة أن قطاع التجزئة في مصر حقق نموا بنسبة 176.5%، "بفضل الأسباب ذاتها بالإضافة إلى افتتاح متاجر جديدة".

لكن على أساس ربعي، فإن أرباح "لازوردي" قفزت 243.3%، في الربع الأول من 2018، مقارنة بالربع الربع السابق (الربع الرابع من عام 2017) والبالغة 2.63 مليون ريال.

وقالت الشركة إنها تركز خلال المرحلة الحالية على التنفيذ الأمثل للمبادرات الاستراتيجية والتي من بينها التوسع في مصر وزيادة أسعارها، وتطوير قدراتها التقنية والتصميمية لإطلاق مجموعات جديدة من المشغولات الذهبية الأنيقة والكلاسيكية من عيار 21 قيراط و18 قيراط في جميع الأسواق بأوزان أخف لأستهداف أسعار معقولة للمستهلكين.

وتتوقع لازوردي أن تنمو صناعاتها بالمملكة العربية السعودية؛ نتيجة تغيرات الاقتصاد الكلي، ومبادرات التنويع الحكومية، وتوظيف المرأة، والمجتمع السكاني صغير السن، وزيادة الاستثمارات الأجنبية.