المركزي: غدا عطلة بالبنوك بمناسبة عيد العمال

كتب- مصطفى عيد:

قرر البنك المركزي تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر غدا الثلاثاء بمناسبة عيد العمال، على أن تعود للعمل يوم الأربعاء.

وقال البنك في بيان اليوم الإثنين: "بمناسبة عيد العمال، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الثلاثاء الموافق أول مايو 2018".

وكانت إدارة البورصة المصرية أعلنت أمس الأحد أن يوم الثلاثاء المقبل إجازة رسمية بمناسية عيد العمال.