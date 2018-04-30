غدا.. رئيسا اليونان وقبرص يحضران منتدى الأعمال المشترك مع مصر

كتبت - إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إنه سيتم صباح غدٍ الثلاثاء عقد منتدى الأعمال المصري اليوناني القبرصي بحضور رئيس اليونان بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس، وعدد كبير من رجال الأعمال.

وأضاف الوزير خلال بيان اليوم الإثنين، إن هذا المنتدى، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية، يمثل نقطة انطلاق مهمة لتعزيز أفق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وكل من اليونان وقبرص في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وبحث قابيل مع الرئيس القبرصي، اليوم، سبل تنمية التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين خاصة في ظل العلاقات السياسية التي تربط قيادة البلدين.

وجاء اللقاء على هامش فعاليات أسبوع الجاليات اليونانية القبرصية المنعقد بمحافظة الإسكندرية تحت شعار "العودة للجذور".