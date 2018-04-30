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لسوء أحوال الطقس.. مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للشركات حتى الخميس

03:22 م الإثنين 30 أبريل 2018
لسوء أحوال الطقس.. مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للشركات حتى الخميس

مصلحة الضرائب العامة

كتبت - منال المصري:

أعلن عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للشركات والشخصيات الاعتبارية وكبار الممولين حتى يوم الخميس المقبل، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الإثنين.

وكان من المفترض انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية مع آخر أيام شهر أبريل الموافق اليوم، ولكن رئيس المصلحة أرجع قراره بمد الفترة إلى التيسير على الممولين "نظرا لسوء الأحوال الجوية".

وشهدت البلاد موجة من الطقس السيء والأمطار الغزيرة والسيول ببعض المناطق الأسبوع الماضي، تسببت في أضرار مادية خاصة في منطقة القاهرة الجديدة.

وزار عمرو الجارحي وزير المالية مركز كبار الممولين بمدينة نصر اليوم بمناسبة انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية.

عمرو الجارحي مصلحة الضرائب وزارة المالية الطقس التقلبات الجوية

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