مبيعات محلية تهبط بالبورصة.. وسي آي كابيتال يرتفع 1.8% في جلسته الأولى

كتبت- شيماء حفظي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، بنسبة طفيفة 0.05% عند مستوى 18295 نقطة، متأثرا بمبيعات محلية.

وشهدت جلسة الوم، بدء التداول على سهم شركة سي آي كابيتال القابضة، حيث أغلق على ارتفع بنسبة 1.8%.

يُذكر أن سهم سي آي كابيتال صعد بنسبة 21.43% في الدقائق الأولى بأولى جلسات تداوله بالبورصة المصرية.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5% ، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وسجلت تعاملات المصريين صافي بيع بقيمة 244.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الاجانب صافي شراء بقيمة 162.9 مليون جنيه، والعرب صافي شراء بقيمة 81.2 مليون جنيه.