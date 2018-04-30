وزير المالية: بعثة صندوق النقد تزور مصر الأسبوع المقبل

القاهرة- مصراوي

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الإثنين، إن بعثة صندوق النقد الدولي، ستزور القاهرة، الأسبوع المقبل، لمدة 12 يوما.

وتأتي زيارة بعثة الصندوق من أجل المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي من المتوقع أن تثمر عن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار.

وحصلت مصر حتى الآن على نحو 6 مليارات دولار، من قرض بإجمالي 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي، يشمل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المواد البترولية، وخفض عجز الموازنة.

وقال الجارحي، في بيان، حصل عليه مصراوي، إن البعثة ستعقد الاجتماعات الدورية مع الوزارة في إطار المتابعة الدورية والاتفاقات التي تنفذها الحكومة المصرية مع الصندوق.

وكانة وزير المالية قال في اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين بواشنطن إن البعثة ستزور مصر في مطلع مايو.

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