وزير قطاع الأعمال: العمال أهم أصول الشركات ونحرص على تطوير أدائهم

كتبت- شيماء حفظي:

قال وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، في بيان اليوم الإثنين، إن العنصر البشري يمثل أهم أصول الشركات، وإن الوزارة حريصة على تطوير مهاراته ورفع كفاءته.

وقدم الويز التهنئة للعاملين بالشركات التابعة للوزارة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، الموافق الأول من مايو.

وأكد الوزير – وفقا للبيان- على دور العمال فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التقدم في مختلف القطاعات، كما دعاهم لمواصلة بذل الجهد والعطاء لاستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة للدولة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة جادة ولديها إرادة قوية وحقيقية لإصلاح وتطوير الشركات وإيجاد حلول جذرية للمشكلات والتحديات التي تواجه تلك الشركات للنهوض بها.