التخطيط تتفق مع مركز جنيف للسياسة الأمنية على تأهيل وتدريب موظفي الدولة

كتبت - إيمان منصور:

اتفقت هالة السعيد وزيرة التخطيط مع كريستيان دوسي مدير مركز جنيف للسياسة الأمنية وإعداد القادة والوفد المرافق له، على سبل تبادل الخبرات والاستفادة من خبرات المركز في تأهيل عدد من العاملين بالجهاز الإداري للدولة للقيادة.

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الإثنين، قالت الوزيرة إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون مع المؤسسات الدولية رفيعة المستوى والتي تختص بمجال التدريب والارتقاء بمستوى المسئولين الحكوميين وتعزيز قدراتهم وكفاءاتهم.

وأضافت أن خطة الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي التي تسعى الحكومة لتنفيذها ترتكز على تقديم التدريبات اللازمة للعاملين والمسئولين لتعزيز قدراتهم للنهوض بالجهاز الإداري للدولة، حيث تسعى الوزارة إلى توطيد التعاون مع العديد من الجهات الدولية في هذا الشأن.

وبموجب الاتفاق، فمن المقرر أن تشمل مجالات التعاون تأهيل المتدربين والدارسين المصريين فيما يخص السياسة الأمنية العالمية، وكذلك التعرف على قدرات القيادة ومهاراتها، إلى جانب تبادل الأساتذة والخبراء، وفقا للبيان.

كما يتضمن الاتفاق تدريب المدربين المصريين سعيا لنشر الخبرات المكتسبة على أوسع نطاق بالأوساط الحكومية، إلى جانب الاستفادة من المناهج وأساليب التدريس المتقدمة لاسيما في مجالات تميز المركز.

وأُنشئ مركز جنيف للسياسة الأمنية وإعداد القيادات بعد استضافة جنيف لأحد أولى الاجتماعات بين الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان، والرئيس السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف في منتصف الثمانينات من القرن العشرين، خلال الحرب الباردة.

ويضم المركز العديد من الدول في عضوية مجلس أمناؤه، من ضمنها مصر.

ويهدف المركز إلى توفير الخبرة الدولية للمسئولين بسويسرا، وغيرهم من مسئولي الدول التي تهتم بوجود علاقات تعاون وشراكة مع المركز، وذلك من أجل تأهيل وتطوير كفاءات المسئولين بها فيما يخص المجالات الأمنية والقيادية.